Кабул, , 14:00 — REGNUM «Дом свободы слова» заявил, что после прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане все демократические структуры, особенно свобода слова, понесли большой урон и висят на волоске. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Отсутствие свободы слова Pixabay.com

Организация заявила, что только в период с 16 по 27 марта талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержали и пытали десять журналистов и работников СМИ.

По данным «Дома свободы слова», журналисты были задержаны в нарушение прав человека без предъявления каких-либо обвинений.

В заявлении говорится, что 16 марта талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали главу TOLOnews Бахрама Амана, директора политических программ и юрисконсульта Нафи Халика. Затем в Кабуле были арестованы репортёры Сарвар Хашеми и Салам Ватандар. В Кандагаре были задержаны и отпущены после допросов с пристрастием Рахимулла Нури, Агашир Минар, Фарид Ализай, Махмуд Мехрабан и Самиулла Вахдат, сотрудники местных «Радио Санга», «Радио Меллат», «Радио Тасним» и «Радио Зама».

«Дом свободы слова» выразил серьёзную обеспокоенность этими событиями. Издание заявляет, что любое давление на журналистов, необоснованные аресты представителей СМИ и ограничение свободы слова талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) противоречат гуманитарным принципам.

«Мы считаем это преступлением против свободы слова и прав человека», — отмечено в заявлении.

Организация призвала талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) придерживаться гуманитарных принципов и прекратить заглушать голос народа, чтобы достичь единства в Афганистане.

«Дом свободы слова» также призвал международные организации, поддерживающие свободные СМИ, международное сообщество и Европейский союз, не забывать о демократии, свободе слова и Афганистане, а также использовать все возможные средства для оказания давления на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в отношении соблюдения прав человека, свободы слова и социальных прав афганских граждан.