Баргузинский район, Бурятия, , 14:00 — REGNUM Прокуратура организовала проверку по факту ножевого ранения малолетнего ребёнка в Баргузинском районе Бурятии. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

Кухонный нож Markus Spiske

31 марта в районную больницу поступил 4-летний ребёнок с колото-резаным ранением брюшной полости. По предварительным данным, ранение девочка получила, играя с кухонным ножом у себя дома.

«В ходе надзорных мероприятий будут проверены условия жизни и воспитания ребенка. Кроме того, будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в район ранее вылетел реанимационный борт с хирургами из Улан-Удэ. Состояние пострадавшей оценивается как тяжёлое.

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