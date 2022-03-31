Джакарта, , 14:00 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выразил готовность страны вновь открыть пограничные посты с Папуа — Новой Гвинеей для увеличения торговли между двумя странами, сообщает Antara.

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«Индонезия также готова вновь открыть границу с Папуа-Новой Гвинеей, чтобы восстановить трансграничную торговлю», — заявил Джоко Видодо во время встречи с премьер-министром Папуа — Новой Гвинеи.

Президент отметил, что встреча с премьер-министром Джеймсом Марапе прошла в дружеской и продуктивной атмосфере. Лидеры двух стран обсудили усилия по укреплению двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также обменялись мнениями о сотрудничестве в Тихоокеанском регионе.

В сфере торговли президент приветствовал усилия по увеличению торговли между Индонезией и Папуа — Новой Гвинеей. В 2021 году объем торговли между Индонезией и Папуа — Новой Гвинеей увеличится на 87% по сравнению с 2020 годом.

Джоко Видодо также с оптимизмом смотрит на усилия по восстановлению экономики после пандемии и расширению торговых возможностей за счет открытия границы между Индонезией и Папуа — Новой Гвинеей.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Папуа — Новой Гвинеи Джеймс Марапе заявил, что отношения с Индонезией не просто дипломатические, а скорее братские.

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