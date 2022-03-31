Приозерск, Ленинградская область, 31 марта, 2022, 14:05 — ИА Регнум. По факту пищевого отравления группы детей на базе отдыха «Зеленая деревня» в Приозерском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело, сообщили 31 марта в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 27 февраля у пяти детей и двух тренеров спортивной школы по водным видам спорта из Санкт-Петербурга, которые приехали на базу отдыха «Зелёная деревня», проявились признаки отравления. Взрослые оказали первую медицинскую помощь и вызвали на место скорую медицинскую помощь, до приезда которой самочувствие несовершеннолетних улучшилось.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группу и сотрудники управления Роспотребнадзора по Ленобласти. Во время проверки выяснилось, что были допущены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Кроме того, по результатам лабораторных исследований в продуктах обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

«Организацией, осуществляющей питание на базе отдыха, не организовано и не проконтролировано соблюдение санитарных требований, что повлекло массовое заболевание», — подытожили в ведомстве.

Следственным отделом по городу Приозерск по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий).