Пенза, , 14:44 — REGNUM В Пензенскую область поставят белорусские трактора и комбайны, дорожную технику и лифты. Соответствующие договоренности с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подтвердил губернатор Олег Мельниченко.

Губернатор Пензенской области О. Мельниченко на встрече с президентом Белоруссии А. Лукашенко Pnzreg.ru

«Мы решили вопрос о поставке тракторов и комбайнов в Пензенскую область. Кроме того, мы заинтересованы в дорожной технике — порядка 200 МАЗов готовы в этом году закупить. У нас идет программа капитального ремонта — это значит, лифты надо менять. 50 лифтов мы закупили в Белоруссии в 2021 году. А всего в ближайшие два года нам придется поменять около 500 лифтов», — отметил Мельниченко.

Стороны договорились по импортозамещению порядка 800 наименований изделий. Также губернатор обсудил с белорусским лидером вопросы в сфере агропромышленного комплекса.

«У нас 56 тысяч гектаров под сахарной свеклой. Но, к сожалению, семена европейские. Свеклоуборочная техника, которая на сегодняшний есть, она тоже зарубежная. И здесь мы видим большой задел для сотрудничества — селекционные белорусские семена. В республике этим направлением достаточно серьезно занимаются, мы этой знаем. И второе — возможно, какое-то совместное производство по выпуску свеклоуборочной техники», — добавил глава Пензенской области.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2021 году товарооборот Белоруссии с Пензенской областью составил около 100 млн долларов США.

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