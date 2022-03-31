Манагуа , , 13:58 — REGNUM Министерство здравоохранения Никарагуа получило от Евросоюза и Испанского агентства по сотрудничеству материалы и медикаменты для борьбы с COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Пожертвование состоит из более чем 2 300 000 масок стоимостью около восьми миллионов кордоб (около 223 922 долларов) и 200 флаконов препарата Actemra общей стоимостью 1,9 миллиона кордоб (около 53 000 долларов).

Глава ведомства Карлос Саенс объяснил, что и маски, и лекарства будут использоваться для охраны здоровья медицинского персонала и населения.

Координатор испанского агентства в Никарагуа Игнасио Николао Ибарра, в свою очередь, отметил удовлетворение, которое это пожертвование приносит ему и Испании, поскольку материалы были приобретены в рамках совместного механизма с Центральноамериканской интеграционной системой.