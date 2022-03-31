Москва, 31 марта, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Кремль не анонсирует телефонные разговоры президента России Владимира Путина. Об этом 31 марта заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Ранее официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что телефонный разговор Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном может состояться на этой неделе.

На вопрос, есть ли в планах такой разговор, Песков ответил:

«Мы не анонсируем, как вы знаете, телефонные разговоры. Мы своевременно вас проинформируем».