Песков не стал анонсировать новый телефонный разговор Путина и Макрона
Москва, 31 марта, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Кремль не анонсирует телефонные разговоры президента России Владимира Путина. Об этом 31 марта заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Ранее официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что телефонный разговор Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном может состояться на этой неделе.
На вопрос, есть ли в планах такой разговор, Песков ответил:
«Мы не анонсируем, как вы знаете, телефонные разговоры. Мы своевременно вас проинформируем».