Москва, 31 марта, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) предложила отменить тест на COVID-19 и заполнение анкеты на портале «Госуслуги» для граждан РФ и других стран ЕАЭС при прибытии их на российскую территорию через сухопутный участок границы. Проект документа главного государственного санитарного врача РФ 31 марта опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Мотивом издания постановления является принятие решений оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ в части снятия ограничений на въезд граждан государств — членов Евразийского экономического союза и выезд граждан РФ через сухопутный участок государственной границы РФ», — указывается в пояснительной записке к документу.

При этом в случае принятия такого решения, граждан России и других стран ЕАЭС не нужно будет по прибытии заполнять анкету прибывающего на территорию и сдавать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех календарных дней после прибытия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в России за сутки было госпитализировано с COVID-19 3855 человек, также было выявлено 19 277 новых случаев заражения коронавирусом.