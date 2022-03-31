Вологда, 31 марта, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В Вологде трое человек с оружием напали на сотрудников овощной базы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

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По данным ведомства, нападавшие избили двух человек, а затем достали из машины травматические пистолеты и начали стрелять. 23-летнего молодого человека с ранением в ногу доставили в больницу.

На место преступления незамедлительно приехала следственно-оперативная группа. В ходе разбирательств полицейские установили, что на работников оптовой базы напали уроженцы ближнего зарубежья 38 и 42 лет.

Задержанные признались, что причиной конфликта стала борьба за клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области трех мужчин обвинили в нападении на бухгалтера фирмы.