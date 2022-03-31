Тбилиси, , 13:54 — REGNUM Тбилиси считает территорию Южной Осетии «оккупированной», поэтому не признает итогов референдума о присоединении к России, который там планируют провести. Об этом 31 марта заявил на брифинге министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Давид Залкалиани Mfa.gov.ge

Он также заявил, что Грузия будет избегать вооружённых конфликтов.

«Есть попытка повторить ужасные последствия, которые мы видели в 2008 году, и снова втянуть Грузию в провокации. Мы этого не допустим, потому что мы последовательны в нашей мирной политике», — сказал грузинский министр.

Залкалиани добавил, что у Грузии есть «мощная» поддержка Запада. Он также заявил, что Абхазия и Южная Осетия могут разделить с Грузией вхождение страны в ЕС, на которое всё ещё рассчитывает Тбилиси.

Напомним, накануне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов менее, чем за две недели до президентских выборов в республике, заявил, что будет начат процесс по вхождению республики в состав России. Для этого планируется провести референдум. В 1992 году подобный референдум в Южной Осетии уже проводили. Тогда вхождение в РФ поддержали 99,8% участников голосования.

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