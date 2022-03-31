Ростов-на-Дону, , 13:53 — REGNUM В донских лесах установлен пожароопасный сезон. Соответствующий документ подписал министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

В лесу Екатерина Булатова © ИА REGNUM

К началу пожароопасного периода подготовлена 21 лесопожарная станция. Вступить в борьбу с огнём готовы около 3 тыс. человек, более 7 тыс. единиц техники, оборудования и инвентаря.

Мониторинг будет осуществляться на всей площади лесного фонда с помощью камер видеонаблюдения, которые интегрированы в систему «Безопасный город». Наблюдательные посты будут установлены в наиболее пожароопасных местах.

Жителей Ростовской области также призывают быть предельно внимательными к пожароопасной обстановке и проявлять бдительность.