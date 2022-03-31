Москва, 31 марта, 2022, 13:52 — ИА Регнум. Министерство обороны России 31 марта показало кадры боевого применения высокоточного боеприпаса «Краснополь».

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

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На видео, обнародованном министерством, показано уничтожение опорного пункта вооружённых сил Украины. Укреплённый объект занимали украинские националисты. Его уничтожили точным попаданием высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь».

Наведение для удара осуществлялось при помощи беспилотного аппарата. С него же и велась видеосъёмка.