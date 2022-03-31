Москва, 31 марта, 2022, 13:50 — ИА Регнум. В Бельгии господствуют непримиримые настроения в отношении России. Об этом 31 марта заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии Александр Токовинин на телеканале «Россия 24».

Wiktor Dabkowski Штаб Евросоюза в Брюсселе

«Всё развитие экономической ситуации, усиление кризисных элементов в ней, естественно, будет работать в этом направлении. Но пока всё-таки преобладает мнение на то, чтобы разрушать то, что было построено за предыдущие годы и даже десятилетия — даже в ущерб собственным экономическим интересам», — заявил Токовинин.

По его словам, Бельгия немножко в стороне от этого вопроса, потому что есть не так уж много газа, который поступает напрямую в Бельгию из России. Однако в отношении российского бизнеса бельгийские власти настроены достаточно жёстко.

В пример посол привёл закрытие, постоянное или временное, завода компании «Еврохим», на котором работало несколько сотен бельгийских сотрудников и который производил удобрения для сельского хозяйства.

«Прямая экономическая выгода приносится в жертву политическому заказу, к сожалению», — указал он.