Тбилиси, 31 марта, 2022, 19:04 — ИА Регнум. Депутат парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Бека Давитулиани сказал, что на заявление депутата Европарламента Анны Фотыги не будет никакой реакции и никто не будет вводить санкции в отношении бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили.

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

Фотыга обратилась к Верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю по вопросу членства Грузии в ЕС. Она выразил озабоченность по поводу обращения в тюрьме с Михаилом Саакашвили, «которое глубоко противоречит европейским стандартам и ценностям». Она также отметила, что такое обращение было спровоцировано Бидзиной Иванишвили, олигархом, имеющим связи с Россией и неформальное влияние на правительство Грузии.

В ответ на это депутат Давитулиани заявил: «Никто не обращался с Саакашвили бесчеловечно, поэтому я не могу согласиться с Фотыгой в этом политическом заявлении, О какой политической мести вообще она говорит? Некоторые политики или СМИ часто поднимают вопрос о санкциях против Иванишвили, но потом они понимают, что ничего не произойдёт и исчезают. Опять ничего не будет. Ряд политиков из-за рубежа уже поднимали этот вопрос раньше, ничего за этим не последует, это всё её фантазии».