Лима, 31 марта, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Суд Перу запретил двум племянникам президента Педро Кастильо и еще восьми лицам, находящимся под следствием по обвинению в коррупции при заключении контракта на строительство моста, покидать Перу в течение следующих пяти месяцев. Об этом пишет Prensa Latina.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

Эта мера была добавлена к предварительному ордеру на арест тех, кто находится под следствием, включая племянников президента, Фрая Васкеса Кастильо и Джанмарко Кастильо, а также Бруно Пачеко.

В список арестованных судьей Мануэлем Чуйо вошли Виктор Вальдивия, Эдгар Варгас, Эктор Пасапера, Хорхе Пасапера, Виктор Сан Мигель, Луис Пасапера, Марко Пасапера и Альсидес Вильяфуэрте.

По словам судьи, такая мера необходима «для выяснения предполагаемых незаконных действий».

Бывший секретарь президента страны Бруно Пачеко подтвердил через своего адвоката, что он скрылся от правосудия и не будет выполнять постановление о предварительном заключении. Адвокат Хулиана Киньонес также заявила, что ее клиент не пойдёт на сделку со следствием.