Москва, , 13:47 — REGNUM В Бельгии растёт понимание необходимости урегулирования отношений с Россией. Об этом 31 марта заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии Александр Токовинин на телеканале «Россия 24».

Штаб Евросоюза в Брюсселе Thijs ter Haar

«С одной стороны, Бельгия стала интегральной частью той экономической, информационной и даже культурной войны, которая развязана Европейским Союзом против России, против российского народа», — заявил Токовинин.

«Но в то же время усиливаются настроения среди думающих особенно людей в пользу поиска каких-то разумных развязок. Усиливается понимание той подоплёки исторической, которая стоит за этим конфликтом, и усиливается понимание, особенно в деловых кругах, что так или иначе что-то надо будет делать, чтобы восстанавливать отношения уже на следующем этапе», — указал он.