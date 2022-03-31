Москва, , 13:46 — REGNUM Встрече президентов России и Украины должна предшествовать работа по финализации работы по тексту договорённостей между сторонами. Об этом 31 марта сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

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По его словам, чётких временных рамок для встречи лидеров двух государств пока нет.

«В этом плане ничего не изменилось. Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц», — сказал Песков.

По его словам, только после этого можно вести речь о встречи между главами государств.