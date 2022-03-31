Батайск, Ростовская область, 31 марта 2022, 13:45 — REGNUM В Ростовской области на территории железнодорожной станции Батайск мужчина погиб от удара током. Об этом ИА REGNUM сообщили у правлении на транспорте МВД России по СКФО.
Трагедия произошла 30 марта. Причиной случившегося могло стать нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Предположительно, батайчанин получил электрический удар контактной сети при попытке подняться на вагон-зерновоз.
По данному факту назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.