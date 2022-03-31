Батайск, Ростовская область, 31 марта, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Ростовской области на территории железнодорожной станции Батайск мужчина погиб от удара током. Об этом ИА REGNUM сообщили у правлении на транспорте МВД России по СКФО.

Neu-Zwei Поезд

Трагедия произошла 30 марта. Причиной случившегося могло стать нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Предположительно, батайчанин получил электрический удар контактной сети при попытке подняться на вагон-зерновоз.

По данному факту назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.