Москва, , 13:44 — REGNUM В Бельгии сложилась напряжённая обстановка для работы посольства России. Об этом 31 марта заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии Александр Токовинин на телеканале «Россия 24».

Еврокомиссия. Брюссель Ec.europa.eu

«Некоторые компании отказываются взаимодействовать с посольством. Но бельгийские власти в целом внимательно откликаются на наши обращения, полиция делает всё необходимое для обеспечения безопасности российских загранучреждений», — заявил Токовинин.

«Конечно, условия достаточно напряжённые, обстановка неприятная, но мы продолжаем работать», — указал он.

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