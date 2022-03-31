Саранск, , 13:44 — REGNUM Полиция Мордовии вновь призывает жителей республики сообщать любую имеющуюся информацию по факту обнаружения тел новорожденной девочки около школы №10 в Саранске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Младенец Pixabay.com

В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные и поисковые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. В частности, для выяснения личности матери младенца, а также свидетелей случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года около школы №10 в Саранске случайный прохожий обнаружил тело новорожденной без признаков жизни, с гнилостными изменениями. Позднее по данному факту было возбуждено уголовное дело. С момента обнаружения тела девочки прошло более двух лет.

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