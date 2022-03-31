Минск, 31 марта, 2022, 13:44 — ИА Регнум. Запад «щёлкает зубами» из-за того, что не смог оторвать Белоруссию от России. Об этом 31 марта заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Пензенской области России Олегом Мельниченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Было желание отрезать здесь и провести красную черту для России. У них не получилось. Они сейчас ходят и зубами щёлкают — не получилось, надо как-то все это перевернуть», — сказал Лукашенко.

Он отметил, что поэтому Запад вводит санкции против России и Белоруссии.

Лукашенко добавил, что в 2020 году Запад пытался организовать «майдан» в Белоруссии по украинскому сценарию, но у него ничего не вышло.

Он подчеркнул, что после 2020 года в Белоруссии готовились к референдуму по изменению конституции и провели его, а после того, как он был проведён, «Запад утихомирился».