Самара, 31 марта, 2022, 13:46 — ИА Регнум. Трех мужчин обвинили в совершении разбойного нападения на бухгалтера фирмы в Самарской области. Об этом 31 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Scoopify.org За решеткой

По версии следствия, зимой 2021 года в г. Новокуйбышевск фигурант уголовного дела, который работал водителем и доставлял товар в продуктовые магазины, захотел совершить разбойное нападение на главного бухгалтера торговой точки, которая каждый день инкассировала денежные средства.

Следователи считают, что он подыскал двух сообщников и заранее приобрел огнестрельное оружие, которое хранил у себя.

В материалах дела указано, что 28 ноября 2021 года двое фигурантов уголовного дела в масках совершили на бухгалтера разбойное нападение, во время которого один из обвиняемых выстрелил в потерпевшую.

«При этом женщина сопротивления не оказывала и выкинула сумку, в которой находились денежные средства в размере более 383 тысяч рублей на проезжую часть. Далее, мужчины забрали указанные деньги и скрылись с места происшествия», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что женщине оперативно была оказана медицинская помощь. Подозреваемых оперативно задержали стражи порядка.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по признакам разбоя, покушения на убийство, незаконное приобретение оружия. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.