31 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что посольство Словении на Украине осталось без флага перед входом в здание, так как флаг сняли по причине сходства с флагом Российской Федерации.

Оксана Переможенко, , 15:50 — REGNUM Посольство Словении на Украине осталось без флага перед входом, так как его сняли по причине сходства с российским. Об этом 31 марта сообщает Словенское агентство печати.

Флаг Словении Andrej Jakobčič

Уточняется, что к временному поверенному в делах страны на Украине Боштьяну Лесьяку обратились сотрудники национальной гвардии и полиции Украины с просьбой «временно снять словенский флаг, потому что он слишком похож на российский».

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Новость обсудили читатели телеграм-каналов «Отряд Ковпака» и «Радио Стыдоба».

«Трус», — отреагировал Serge, вероятно подразумевая дипломата Словении.

«Одни буквы изымают, другие собственные флаги…» — недоумевает Лена.

«Вот Россия даёт! Сначала алфавита лишает, теперь флага», — пошутила Анна.

«Рано или поздно вся эта дичь с обожанием… [украинцев] закончится, и тогда они завоют», — добавил 1 021 984.

«Это каким надо быть предателем своей Родины, чтобы флаг снять?» — задался вопросом «МР М».

«Изменить флаг Словении на жовто-блокитный (желто-голубой. — О. П.)», — смеется Роман.

Посольство Словении в Киеве Kholodovsky

«Это уже патология», — не выдержала Irina.

«Флаг Франции тоже похож цветами на российский. Интересно, снимут?» — поинтересовался Zander.

«А интересно, те украинцы, которые попадают в Словакию и Словению, тоже просят снимать флаги с госучреждений?» — с сарказмом задался вопросом Дмитрий Ч.

«Так просто. И даже цвета флага не пришлось запрещать», — пошутила Tatiana.

«Стеснительный какой. Не извинялся ещё перед нацистами за сходство флагов?» — спросил mamont402.

«Капитулировали, стало быть! Взамен пусть сине-жёлтый вешают. Или пока команды не было?» — не без сарказма задалась вопросом Надежда.

«Как они все потом отмываться от этого будут? Какие гнилые, тупые и позорные поступки. Фу», — не выдержала Любовь.

«Как же всё-таки прав Сергей Викторович Лавров…» — добавил Ivan V.

«Вангую, скоро Словения запретит свой флаг из-за схожести с российским и наложит на себя санкции», — иронизирует Igor.

«Идите к посольству Китая, попросите флаг снять, он на [флаг] СССР похож… Чего уж мелочиться? А посла надо выгнать к черту, он туда направлен отстаивать интересы своей страны, гимн и флаг — лицо государства. А сейчас Словения без лица осталась. Сняли. Позор», — отметила Sofiа R.

«Уверенная в себе республика!!! Самостоятельная!!!» — не без сарказма написал Сергей.

«Это уже просто дно, товарищи. Сейчас флаги, похожие на российские, начнут запрещать», — пишет Ольга.

«Пусть… [украинцы] примут закон — все флаги с белым, синим и красным цветом уничтожить. Оставить только жовто-блакитные (желто-голубые. — О. П.) цвета», — не выдержал Petr S.

Николай Пимоненко. Жертва фанатизма

«Надо было ещё сжечь, послы суверенных стран так и поступают с флагами своей страны», — прокомментировал Kraken.

«Подождите, они вам ещё и в Европе запретят вешать ваш флаг», — добавил Maxim.

«Советую им сменить флаг… Дабы не травмировать нежную психику украинских нацистов», — смеется Ella Ellada.

«Мне интересно, как словенцы на это отреагировали», — задалась вопросом Aleksa A.

«Нет флага — нет посольства. Клиника набирает пациентов», — с сарказмом подытожил tram driver.

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