Москва, 31 марта, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Несмотря на высылку дипломатов, Бельгия сохраняет открытые каналы для дипломатического диалога с Россией. Об этом 31 марта заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии Александр Токовинин на телеканале «Россия 24».

Бельгия

«Немало людей в Бельгии, которые понимают всю абсурдность линии на разрушение структуры двухстороннего сотрудничества», — заявил Токовинин.

По его словам, некоторые компании отказываются взаимодействовать с посольством, но бельгийские власти «в целом внимательно откликаются на обращения».

«Надо отметить, что было зафиксировано взаимное намерение сохранять открытыми каналы дипломатического диалога», — указал он.