Омск, , 13:41 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области выявили 169 носителей коронавируса, госпитализация потребовалась 60 заболевшим. Об этом ИА REGNUM сообщили 31 марта в федеральном оперативном штабе.

Коронавирус Павел Соболев © ИА REGNUM

По данным оперштаба, за весь период пандемии в Омской области подтверждено 203186 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 195210 человек. За сутки коронавирус победили 369 омичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в регионе коронавирус выявили у 171 человека, выздоровели 383 человека.

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