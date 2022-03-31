Москва, , 13:41 — REGNUM Никаких действий, включая юридические, не предпринимают в Кремле в связи с заявлением президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о том, что в республике планируют референдум о присоединении к России. Об этом 31 марта заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я не могу выразить никакую позицию, у нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Песков подчеркнул, что в данном случае речь идет о выражении мнения народа Южной Осетии и потому в Москве относятся к такому решению с уважением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поручение президента России Владимира Путина проработать и представить механизмы перехода к оплате российского газа за рубли выполнено и скоро они будут представлены общественности.