Москва, 31 марта, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Встрече президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского должна предшествовать финализация работы по соглашению между двумя странами. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из к/ф «Слуга народа». реж Алексей Кирющенко. 2015. Украина Владимир Зеленский

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«В этом плане ничего не изменилось. Мы и ранее говорили, что встрече на высшем уровне должна предшествовать финализация работы по тексту договора, визирование и парафирование этого текста со стороны высокопоставленных лиц. И только потом уже можно вести речь о встрече на высшем уровне», — сказал Песков.

Он не стал давать каких-либо определяющих и чётких рамок на этот счёт.