Бишкек, , 13:40 — REGNUM Министерство финансов Киргизии намерено активизировать свое участие на площадке Киргизской фондовой биржи. Об этом заявил глава Минфина Алмаз Бакетаев в ходе встречи с руководством биржи.

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По его словам, ведомство планирует войти в состав акционеров КФБ и центрального депозитария.

Высокопоставленный чиновник пообещал содействовать развитию рынка драгоценных металлов и товарно-сырьевого сектора, а также помочь активизировать торговлю государственными ценными бумагами, в том числе на вторичном рынке.

Также Бакетаев предложил организовать координационный совет, который этим займётся. В его состав войдут представители руководства Министерства финансов, службы финансового надзора, фондовой биржи, центрального депозитария и фонда госимущества.