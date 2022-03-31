Рига, 31 марта, 2022, 13:39 — ИА Регнум. Латвийский Сейм запретил проведение любых мероприятий ближе 200 метров от любого памятника, прославляющего советскую армию. Об этом 31 марта сообщает портал mixnews. lv.

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Как пояснил автор поправок Артус Кайминьш, по сути, норма запрещает проведение мероприятий 9 мая. Законодательство страны запрещает пропаганду и прославление на публичных мероприятиях событий, содержащих коммунистическую идеологию, а также связанных с ней событий. Например, дни памяти сражений и побед.

За нарушения предусмотрены штрафы, которые для юридического лица могут достигать 3200 евро.