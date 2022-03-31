Москва, , 13:39 — REGNUM Проведение в Южной Осетии референдума о вхождении в Россию является выражением мнения осетинского народа, а не инициативой Москвы. Об этом 31 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«У нас в этом плане никаких ни юридических, ни иных действий не предпринималось», — сказал Песков.

Он также заявил, что не может выразить по этому вопросу никакой позиции. Пресс-секретарь добавил, что в Москве уважают мнение осетинского народа.

Напомним, 30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов объявил о начале процесса по вхождению республики в состав России. При этом в ЮО на 10 апреля назначены выборы президента.

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