Бишкек, , 13:38 — REGNUM Сборная Киргизии смогла подняться на две строчки в мировом хоккейном рейтинге и теперь занимает 50-е место среди 55 стран. Об этом сообщает Международная федерация хоккея с шайбой.

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Среди постсоветских стран лучшей по-прежнему является сборная России, которая сейчас располагается на третьем месте.

Затем следуют Латвия — 11-е место, Белоруссия — 14-е, Казахстан — 15-е, Литва — 24-е, Эстония — 26-е и Украина — 28-е.

Замыкают список Грузия, которой досталось 43-я строчка рейтинга, Туркмения — на 48-й строчке и Киргизия — на 50-й.

В десятку лидеров мирового хоккейного рейтинга входят Финляндия, Канада, Россия, США, Швеция, Швейцария, Чехия, Словакия, Германия и Дания.