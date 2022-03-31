Кострома, , 15:13 — REGNUM В Костромской области за месяц подорожали почти все основные продукты. Об этом со ссылкой на данные еженедельных мониторингов Костромастата сообщает корреспондент ИА REGNUM. Данные представлены в сравнении 25 марта с 25 февраля.

В магазине Департамент экономического развития Костромской области

Наибольшее удорожание за этот период показал сахар — 34%. Если 25 февраля средняя стоимость килограмма в магазинах составляла 58 рублей 40 копеек, то сейчас его цена превышает 78 рублей. Макароны подорожали на 18,4% — с 80 рублей 80 копеек за литр до 95 рублей 70 копеек. Греча и рис также поднялись в цене на 16% и 11% соответственно.

Подсолнечное масло, мука, хлеб, яйца и молоко продемонстрировали не такой стремительный рост. Стоимость этих товаров возросла в пределах от 2,6% до 6,8%. Меньше всего подорожал хлеб — на 2,6%. Мясо — говядина, свинина и курица увеличились в цене на 3%, 2% и 1,5% соответственно.

Овощная группа по итогам месяца не отстала от «антикризисного» набора. Так, цена на помидоры выросла на 25% — со 199 до 249 рублей за килограмм. Стоимость капусты увеличилась на 22% — до 81 рубля за килограмм. Костромские чиновники объяснили горожанам, что удорожание обусловлено сезонностью. Капуста российского производства предыдущего урожая заканчивается, в продажу поступают кочаны из Турции, Египта и Узбекистана по более высокой закупочной цене. Единственным овощем, снизившимся в цене, стали огурцы. Килограмм этого продукта стоит на 4% меньше, чем месяцем ранее — 199 рублей 60 копеек.

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