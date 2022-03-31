Екатеринбург, 31 марта, 2022, 13:38 — ИА Регнум. Особый противопожарный режим начнет действовать на территории Екатеринбурга с 15 апреля. Соответствующее распоряжение дал глава города Алексей Орлов. Об этом сообщили в мэрии.

Dave Hogg Пожар

Особый противопожарный режим вводится в целях предупреждения массового возникновения возгораний в лесах. По словам Орлова, под угрозой лесных пожаров находятся 14 населенных пунктов Екатеринбурга.

С 15 апреля в Екатеринбурге запретят использовать открытый огонь при проведении любых работ и мероприятий в лесу. Кроме того, совместные группы патрулирования и подвижные посты будут контролировать и предупреждать случаи поджогов. При подготовке к введению особого противопожарного режима проверят исправность систем оповещения, ликвидируют несанкционированные свалки, приведут противопожарные водоисточники в исправное состояние.