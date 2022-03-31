Тамбов, , 13:38 — REGNUM В Тамбовской области за последние сутки госпитализированы 33 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Тест на коронавирус Kolomnagrad.ru

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31 марта выявлено 207 новых случаев заражения коронавирусом — на пять меньше, чем сутками ранее. Всего в области зарегистрировано 111 тыс. 319 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 105 тыс. 411 пациентов, в том числе 89 — за последние сутки.

За весь период скончались 2338 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая.