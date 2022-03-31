Москва, 31 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Россия даст адекватный ответ на недружественный шаг Бельгии в виде выдворения российских дипломатов. Об этом 31 марта заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Бельгии Александр Токовинин на телеканале «Россия 24».

Бельгия

«Конечно, это нельзя воспринимать иначе как с глубоким сожалением, потому что это серьёзный удар, ещё один удар по двухсторонним отношениям между нашими двумя странами», — заявил Токовинин.

«Надо сказать, что это значительный отход от той традиции, в соответствии с которой Бельгия воспринималась как страна, проводящая прагматичную политику и стремящаяся решать проблемы, а не их создавать. Разумеется, на этот недружественный шаг будет дан адекватный ответ», — указал он.

Напомним, что 30 марта правительство Бельгии решило выдворить 21 гражданина России, аккредитованных как дипломатов при посольстве в Брюсселе или консульстве в Антверпене.