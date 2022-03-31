Екатеринбург, , 13:36 — REGNUM В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 343 226 носителей коронавируса. В том числе 5002 человека за прошедшие сутки. Об этом сообщает опершаб по борьбе с COVID-19.

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В COVID-центрах региона пребывают 224 «тяжелых» пациента. Из них 96 подключены к аппаратам ИВЛ. Состояние 1153 человек медики оценивают как среднетяжелое.

С начала пандемии в области выявили 425 161 случай заражения коронавирусом. Число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 10 573. За последние сутки зарегистрировали шесть случаев смерти от ковида.