Архангельск, 31 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Архангельскую область прибыли 26 переселенцев из ЛНР и ДНР, сообщает правительство региона.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

«Каждому прибывающему оказываем помощь в оформлении полагающейся выплаты 10 тысяч рублей, а конкретные проблемы решаем в индивидуальном порядке. Помогаем в обеспечении необходимыми вещами, трудоустройстве, прохождении лечения, получении гражданства или разрешения на временное проживание и так далее», — сообщил глава минсоцразвития региона Сергей Свиридов.

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