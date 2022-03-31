Тюмень, 31 марта, 2022, 13:35 — ИА Регнум. В Тюменскую область самостоятельно приехали 116 человек, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую Народные Республики. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Липецкаяобласть.рф Беженцы из ДНР и ЛНР прибыли в Липецкую область

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Организованного приезда беженцев из ДНР и ЛНР в Тюменскую область пока не было. Приехавшие самостоятельно люди размещаются у родственников. Из 116 беженцев 38 детей. В Тюмени насчитывается 83 беженца из республик Донбасса, 12 — в Тобольске, пять — в Тюменском районе, ещё пять — в Аромашевском районе и других.

Самостоятельно приехавшим беженцам из республик Донбасса оказывается содействие в решении возникающих проблем, предоставляются консультации по регистрации, трудоустройству, выплате единовременной материальной помощи за счёт средств федерального бюджета, медицинского обслуживания, устройству детей в школы и детсады.

С заявлениями о предоставлении единовременной материальной помощи из федерального бюджета обратились 79 человек, выплату уже получили 40 из них.