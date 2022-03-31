Владикавказ, 31 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Народ, проживающий по обе стороны границы Северной Осетии и Южной Осетии, является единым. Границы менялись в разные времена и при разных обстоятельствах, однако желание осетин воссоединиться всегда сохранялось, потому что духовно и ментально это был всегда единый народ. Такое мнение высказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло, комментируя заявление президента Южной Осетии Анатолия Бибилова о намерении воссоединиться с Россией.

Sfo.gov.ru Сергей Меняйло

По словам Меняйло, «северные и южные осетины никогда не теряли связи друг с другом», всегда оставались единым народом, у которого одна история, культура и традиции.

«В различные исторические периоды политиками принимались решения, которые так или иначе меняли контуры административных или государственных границ. Но это никогда не влияло на желание осетин — быть единым целым, единой семьей», — заявил Меняйло 31 марта в своем Telegram-канале.

Напомним, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов 30 марта выступил с обращением, в котором заявил, что осетинский народ сегодня разделён, а осетины хотят объединиться в рамках одного государства. Он также сообщил о проведении референдума о вхождении в состав России.