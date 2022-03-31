Оттава, , 14:17 — REGNUM Канадский исполнитель Шон Мендес представил песню под названием When You’re Gone. Композиция доступна на цифровых платформах с 31 марта.

Шон Мендес Скриншот видео на YouTube

Мендес написал текст When You’re Gone в соавторстве с Джоной Шай и Скоттом Харрисом. Песня стала первым релизом исполнителя в 2022 году.

Ранее Шон Мендес изменил даты проведения своих концертов в европейских странах. Причиной переноса выступлений стал рост заболеваемости коронавирусом.

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