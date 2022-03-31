Шон Мендес выпустил первый сингл в 2022 году
Оттава, 31 марта, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Канадский исполнитель Шон Мендес представил песню под названием When You’re Gone. Композиция доступна на цифровых платформах с 31 марта.
Скриншот видео на YouTube
Шон Мендес
Мендес написал текст When You’re Gone в соавторстве с Джоной Шай и Скоттом Харрисом. Песня стала первым релизом исполнителя в 2022 году.
Ранее Шон Мендес изменил даты проведения своих концертов в европейских странах. Причиной переноса выступлений стал рост заболеваемости коронавирусом.