Доха, 31 марта, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Русский язык стал одним из шести официальных языков Международной федерации футбола (ФИФА). Такое решение принято на 72-м конгрессе ФИФА, который прошёл 31 марта в Катаре.

Kasjauns.lv Русский язык

Члены ФИФА одобрили закрепление в уставе организации русского языка в качестве официального. 187 членов ФИФА проголосовали «за», четыре — «против».

Ранее в уставе ФИФА только три языка были официальными — английский, французский и испанский. Перед 72-м конгрессом руководство организации предложило добавить в этот список русский, арабский и португальский.

Кроме того, статус официального по юридическим причинам имеет немецкий язык. Это связано с тем, что штаб-квартира ФИФА находится в Швейцарии, где население говорит преимущественно на немецком.