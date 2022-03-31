Дубна, Московская область, 31 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. На базе особой экономической зоны «Дубна» в Подмосковье планируется наладить производство отечественного смарт-стекла. Об этом 31 марта сообщается на сайте правительства Московской области.

Paul Lloyd Стекло

Речь идет о инновационном продукте — электрохромном стекле собственной разработки. Наладить выпуск этой продукции планируется до конца 2022 года. Себестоимость производства смарт-стекла будет дешевле зарубежных аналогов почти в два раза.

«Рынок умного стекла один из самых быстроразвивающихся. Этот продукт широко применяется в жилом и коммерческом строительстве, для автотранспорта и многих других сферах. Смарт-стекло позволяет менять свою прозрачность, в том числе в автоматическом режиме, реагируя на сигналы с датчиков освещенности и температуры», — сказано в сообщении.