Кострома, , 13:38 — REGNUM В Костромской области будут судить 42-летнего мужчину, похитившего почти 1 млн рублей у директора коммерческого предприятия. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

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По версии следствия, в 2019 году фигурант познакомился с управленцем, представившись ему «лицом, имеющим обширные связи в правоохранительных органах». В последующие три года обвиняемые получил от директора 510 тысяч рублей за недопущение проверок на предприятии.

В октябре 2021 года на заводе прошла проверка миграционного законодательства, по итогам которой были выявлены нарушения. Обвиняемый пообещал директору избавить предприятие от штрафов, запросив за услугу 800 тысяч рублей.

28 октября мужчина получил 50% суммы и был задержан сотрудниками управления ФСБ Костромской области. Уголовное дело направлено в Свердловский суд Костромы, первое заседание по нему ещё не назначено.

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