Аксайский район, Ростовская область, , 13:31 — REGNUM В Ростовской области на реке Аксай обнаружены нефтяные пятна. В настоящее время специалисты отбирают пробы воды для проведения исследований, сообщили ИА REGNUM в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия 31 марта.

Пятно на реке Дон Rostov-gorod.ru

Судно потерпело крушение в районе станицы Старочеркасской 30 марта и по-прежнему находится в затопленном состоянии. На место предполагаемого загрязнения реки оперативно выехали инспекторы ведомства.

«Инспекторы ведут работу по установлению владельца аварийного судна. Управление Росприроднадзора держит ситуацию на контроле», — уточнили в ведомстве.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.