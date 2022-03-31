Аксайский район, Ростовская область, 31 марта, 2022, 13:31 — ИА Регнум. В Ростовской области на реке Аксай обнаружены нефтяные пятна. В настоящее время специалисты отбирают пробы воды для проведения исследований, сообщили ИА REGNUM в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия 31 марта.

Rostov-gorod.ru Пятно на реке Дон

Судно потерпело крушение в районе станицы Старочеркасской 30 марта и по-прежнемунаходится в затопленном состоянии. На место предполагаемого загрязнения реки оперативно выехали инспекторы ведомства.

«Инспекторы ведут работу по установлению владельца аварийного судна. Управление Росприроднадзора держит ситуацию на контроле», — уточнили в ведомстве.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.