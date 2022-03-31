Ярославль, 31 марта 2022, 13:37 — REGNUM Региональные власти создадут новую структуру — управление территориального развития и поддержки предпринимательства правительства Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Структура займётся вопросами развития территорий, поддержки бизнеса, а также аудита и контроля за ценами. Её возглавит Казбек Пшинцев, который также займёт должность заместителя руководителя администрации губернатора. Ранее он возглавлял управление ФАС по Кабардино-Балкарии.
Также новым заместителем губернатора — руководителем представительства в Москве стал Василий Горбунов, который ранее руководил департаментом реализации законодательных инициатив в Минкомсвязи России.