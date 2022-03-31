Ярославль, 31 марта, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Региональные власти создадут новую структуру — управление территориального развития и поддержки предпринимательства правительства Ярославской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

ИА REGNUM Правительство Ярославской области

«Крайне важно сегодня продолжать контролировать цены и сохранять стабильность на рынке. Также одной из ключевых задач сегодня является развитие территорий и поддержка предпринимательства. Чтобы снять любые административные барьеры, чтобы все предпринимательские инициативы и инвестпроекты реализовывались оперативно, мы создаем структуру, куда предприниматели смогут обратиться с тем, чтобы все их проблемы решались максимально быстро», — рассказал врио губернатора Михаил Евраев о грядущей деятельности управления.

Структура займётся вопросами развития территорий, поддержки бизнеса, а также аудита и контроля за ценами. Её возглавит Казбек Пшинцев, который также займёт должность заместителя руководителя администрации губернатора. Ранее он возглавлял управление ФАС по Кабардино-Балкарии.

Также новым заместителем губернатора — руководителем представительства в Москве сталВасилий Горбунов, который ранее руководил департаментом реализации законодательных инициатив в Минкомсвязи России.