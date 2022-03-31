Калининград, 31 марта 2022, 13:30 — REGNUM В Калининградской области подготовили альтернативные варианты доставки грузов на случай закрытия транзита через Литву. Об этом рассказал журналистам начальник пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
Напомним, в среду, 30 марта, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что республика ожидает решение Евросоюза по вопросу возможного транзита грузов в Калининградскую область. «В настоящее время мы ожидаем оценки Евросоюза. Моей как главы МВД задачей является обеспечение безопасности в данной ситуации, обеспечение того, чтобы жители Литвы не чувствовали себя в опасности», — цитирует её слова ТАСС.
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Он также отметил, что в случае необходимости в Калининградскую область могут прийти суда из других акваторий.
Вместе с тем Дмитрий Лысков не стал комментировать предположение корреспондента ИА REGNUM о возможной достройке и запуске Балтийской АЭС в случае усугубления недружественной ситуации со стороны Литвы и в целом ЕС.
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